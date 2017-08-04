中国票据市场：转贴利率小升，机构收票热情不高且受制于资金成本

路透北京8月4日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅上行，机构收票热情不高，市场呈现供大于求状况。交易员称，月初机构票据资产配置动力不足，且本周流动性整体紧平衡，近期资金成本亦有抬升，亦打压收票积极性。

他们并称，受制于资金成本的僵持不下，且去杠杆背景下央行“不紧不松”的流动性调节基调，转贴利率下行空间受阻。

上海一银行交易员说，“本周票据利率大体上比较稳定，较上周小幅上涨了2-3bp（基点），国股（国有和股份制银行承兑）足年成交在4.33%左右。”

她并称，前期转贴利率下行幅度比较明显，而3-6个月的资金利率并没有持续下行，所以票据利率下不下去了。

华东一银行交易员亦称，月初各家机构用票据来充资产的压力较小，票据配置动力不足，且转贴市场形势尚不明朗，收票机构多以观望为主，市场价格小幅上行。

“资金价格不下，票据价格也难下了，央行也不愿让钱太松，因为还要去杠杆，所以感觉转贴利率估计会反弹一下吧。”他表示。

8月首周中国银行间市场流动性虽略有起伏，但整体波澜不惊，中国央行公开市场本周亦转为净回笼400亿元人民币。同时央行在操作期限组合和规模上灵活切换，且投放规模偏向七天期品种，维稳短期流动性并助市场顺利跨月。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)