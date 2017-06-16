中国票据市场：转贴利率居高难下倒挂局面延续，半年末因素压力仍在

路透上海6月16日 - 中国票据市场转贴利率本周居高难下，国有及股份制银行（国股）承兑的各期限票据成交水平仍全线在5%以上，受制于半年末MPA（宏观审慎评估）考核压力，银行间跨月资金价格持续高位运行，票据利率倒挂现象也因此延续。

交易员指出，未来两周半年末因素压力仍在，在高资金利率以及规模考核双重压力下，收票需求难有明显回暖，转贴利率料依旧高企。

“昨天略有下来一点，但（国股一年票）还是在5%以上，半年的还要高10-20bp吧。”上海一银行交易员称。

上海另一银行交易员谈到，近期该行已基本暂停了收票，因为总行给的FTP（内部资金转移定价）非常高，以此成本收票根本无利可图，这可能也是不少机构在半年末面临的困境。

央行公开市场周五逆回购虽大幅放量，但其大部是为了对冲到期的MLF（中期借贷便利），新增投放规模有限，加之缴税影响持续，银行间市场资金面紧平衡未改。而半年末考核压力仍在，跨月资金仍显偏紧且利率高企。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 边竞； 审校 曾祥进)