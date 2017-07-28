中国票据市场：转贴利率持续下行，接近机构负债成本线续降空间受限

路透上海7月28日 - 中国票据市场转贴利率本周继续下行，跌幅较上周更为明显。尽管临近月末资金面仍偏紧，不过市场普遍预期跨月后流动性将转暖，而且银行整体规模均较为宽松，加之票源仍相对有限，转贴利率因此持续滑落。

交易员并指出，目前市场利率已与机构负债成本相差无几，除非资金价格有进一步松动，否则续降空间有限。

“（转贴利率）还是在下，资金虽然不松，但其它也没什么可投的，国股（国有和股份制银行承兑）足年的4.4%左右，低的4.3%的也有，短的（年内到期）差不多在4.2%，”上海一银行交易员表示。

银行间市场周五资金面平衡中仍略偏紧，月末隔夜和七天期品种均供不应求。交易人士表示，虽然央行公开市场单日小幅净投放，大行亦平稳供给，但相较月末旺盛需求仍显不足，机构仍难轻易轧平头寸。

上述银行交易员并谈到，当前同期限的转贴利率与负债成本相比已基本一致，如果再算上缴税以及其他成本就倒挂了，要避免亏损只有通过加杠杆或者期限错配。

他还表示，虽然监管节奏有所放缓，但对市场的制约仍在，银行对于同业业务开展依旧谨慎，传统的票据业务成为银行不多的去处之一；另外企业开票需求也相对不足，导致票源有限，票据利率低位运行的局面短期还将延续。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)