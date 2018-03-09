中国票据市场：转贴利率持续走高，信贷额度偏紧出票机构较多

路透上海3月9日 - 中国票据市场本周转贴利率持续走高，幅度仍为10个基点（bp）左右。因年初放贷过猛，在监管窗口指导压力下，银行信贷额度普遍偏紧，为把有限的资源留给收益更高的贷款，大多倾向于调整票据规模，出票机构较多。

交易员指出，距季末渐行渐近，为应对MPA（宏观审慎评估）考核，银行后续仍有调整信贷规模的压力，预计转贴利率仍有上行动力。

“（转贴）价格挺高的，资金后来很松了，但出票的机构很多，足年的（国有和股份制银行承兑的票据）5.30%左右，短一点的、跨半年末的更高，要到5.40%。”上海一银行交易员称。

他谈到，年初以来新增贷款规模较大，受制于监管压力，银行不得不收紧放贷；为腾出有限的信贷资源，只好压缩票据规模，”我们也是春节前放了很多（贷款），春节后就基本不让放了。”

受春节因素及非银贷款减少拖累，中国2月新增人民币贷款环比明显回落，但对实体投向的贷款仍超万亿，表明融资需求依然旺盛；同时因未贴现票据和直接融资规模增长，社会融资规模增量扭转此前连续多月同比减少趋势，而随着回表资金的回流，M2同比增速继续走高。

上述交易员并表示，此外金融严监管下，表外业务回表也对信贷规模形成不小的压力。而从今年的政策定调看仍无宽松空间，监管也是从严的趋势，面对季末调规模压力，3月转贴利率仍是易涨难跌。

跨月后市场资金面更趋宽松，中国央行公开市场本周亦转为净回笼，规模2,400亿元人民币，终结此前连三周净投放。而正值中国两会（人大和政协）召开期间，官方密集发声，均指向今年宏观政策主基调依旧指向控总量和调结构，在此基础上货币政策仍会保持定力。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台—上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)