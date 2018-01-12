中国票据市场：转贴利率本周上行，资金边际收紧且需求不旺

路透北京1月12日 - 中国票据市场本周转贴利率上行，资金面有所收敛，票据供大于需。交易员表示，随着资金面逐步趋紧，且中小机构收票意愿偏弱，转贴利率走高；预计严监管配合稳健中性货币政策基调下，资金紧平衡仍是常态，转贴利率上行空间仍在。

上海一银行交易员说，“这周转贴利率上的还挺明显的，足年国股(国有和股份制银行)电票成交在4.95%左右了，一个是资金边际在紧，一个是很多人不愿意收，有些中小机构想再等等看，供给就显的多了。”

她并预计，在监管新规，金融防风险的背景下，叠加央行中性偏紧的流动性姿态，资金成本料仍会继续缓步上行，转贴利率可能亦会跟随走高。

在连续12日按兵不动后，随着税期临近资金面收敛，中国央行暂时告别“削峰”，本周三重启逆回购操作，全周转为净投放400亿元人民币。业内人士指出，央行相机而动助力资金面平稳，虽未来面临缴税和春节等扰动因素，但央行料仍会通过公开市场灵活调节流动性水平。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)