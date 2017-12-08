中国票据市场：转贴利率本周上行，额度趋紧且看涨预期下票据供大于求

路透北京12月8日 - 中国票据市场转贴利率本周上涨。交易员称，月初资金面较为宽松，但额度趋紧且看涨情绪下，机构收票少而出票多，总体供过于求；转贴利率依然和资金成本倒挂，故未来不排除进一步上行的可能。

上海一银行交易员说，“这周转贴利率上了大约10bp（基点），今天一年国股（国有和股份制银行承兑）电票足年的成交在4.65%，前半周还是供大于求，现在额度也紧张，收票的比较少。”

她并称，票据市场利率目前总体还是和资金价格倒挂，而且很多大行都还在观望，还未动手收票，等着利率后面再上一上才开始买，所以预计转贴利率还是上行空间的。

中国央行公开市场本周净回笼5,100亿元人民币，连续第二周净回笼且规模创10个月单周新高，不过央行公告表述从周初的流动性“总量较高”改为了“总量适中”。业内人士认为，月初流动性总量偏高之际，央行适时回笼资金体现中性操作姿态不变；随着下周缴税高峰期的来临，央行料仍会维持“削峰填谷”操作。

中国央行本周三还如期开展中期借贷便利(MLF)续作，但规模仅等额对冲当日MLF到期，九个月来首次打破 单次续作全月到期MLF的惯例；央行主管媒体称12月将分两次续作到期MLF，旨在防止流动性过于宽松，增强公 开市场操作的精准性和灵活性。

不过业内人士认为，下次MLF操作时点恰好落在美联储议息会议之后，美联储12月加息几成定局，鉴于目前国内二级市场利率已远高于同期限政策利率，届时操作利率引人关注。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)