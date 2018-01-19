中国票据市场：转贴利率本周加速冲高，因资金紧及大行暂停收票共振

路透上海1月19日 - 中国票据市场本周转贴利率加速冲高，全周上行幅度超过20个基点（bp）。一方面因缴税等因素资金面偏紧，另外此前作为需求端主力的部分大行暂停收票，则直接推动了市场利率跳涨。

交易员并指出，春节前资金还将面临进一步压力，预计收票需求难现回暖，加之资金成本也有继续上行动力，预计未来几周转贴利率还有走升空间。

“上的挺快的，国股（国有和股份制银行承兑）足年票到5.20%了，一个是临近春节资金价格有点往上走，还有就是有些大行不收了，这个对需求影响也蛮大的。”上海一银行交易员称。

他表示，目前正值年初，市场整体报价差距拉得比较大，一个重要原因是税收因素，2017年的票据执行的是谁贴现谁缴税原则，而2018年的票据则是谁持有谁缴税，因此后者的转贴利率会更高一些。

他还谈到，前期是资金价格上行较快而票据利率跟的不多，因此本周票据利率的快速走升也有一定补涨的因素。预计在春节前，由于资金压力持续票据市场仍不会有明显起色，关注假期过后需求能否复苏并带动转贴利率回落。

本周为对冲缴税高峰、例行缴准及MLF到期等对资金面的叠加影响，中国央行公开市场扶助力度进一步加大，单周净投放规模达8,055亿元人民币，创一年来新高。而随着跨月以及跨春节备付需求高峰接踵而至，未来几周央行“填谷”仍将维持较强力度。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)