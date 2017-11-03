中国票据市场：转贴利率本周变化不大，缺少触动因素短期有望震荡盘整

路透上海11月3日 - 中国票据市场转贴利率本周波动有限，因月末部分以票据业务填充信贷规模的收票需求，抵消资金紧张对转贴价格的推升压力，一年期国有和股份制银行电票成交价格最新在年息4.38%左右，与上周相去不远。

交易员称，目前转入月初，不论资金面和信贷规模都相对稳定，大行收票价格也变化不大，缺少刺激因素的票据市场，短期内有望以震荡盘整为主。

华南一银行交易员预计，票据转贴价格短期内“估计不会有太大变化，就是到期在明年1、2月份的收票，还要看一下，跨年了(要考虑一下年底因素)。”

他并透露，足月城商行电票成交价格在年息4.66%左右，转贴市场交投活跃度总体日渐回升。

因跨10月末，本周银行间市场资金面先紧后松，包括逆回购和中期借贷便利(MLF)在内，央行公开市场本周全口径净投放870亿元人民币。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)