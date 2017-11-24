中国票据市场：转贴利率本周小幅上涨，月末临近成交稍显清淡

路透上海11月24日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅上涨，单周涨幅不及上周；前半周在资金紧张带动下票据价格延续上升，不过后半周趋于稳定。交易员称，月末将近市场已显清淡，银行收票力度不大，主要以补缺为主。

“前半周波动大，这两天基本稳定，成交不算特别活跃，现在国股（国有和股份制银行承兑）足年应该都在4.5%以上，”西北一银行交易员称。

他表示，月末银行额度都控制的差不多了，下周可能有些机构会出来补一补额度，大部分机构应该都比较消停，短期内票据利率波动预计不会太大。

缴税高峰已过，中国央行本周净投放1,500亿元人民币，较上周逾8,000亿的投放规模大幅缩水。面对周中资金面紧张，央行净投放显示一定的维稳姿态，但规模有限，又与中性的货币政策基调一致。结合三季度货币政策执行报告来看，市场人士认为，央行还将继续“削峰填谷”维护流动性基本稳定，加强与去杠杆的配合。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)