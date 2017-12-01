中国票据市场：转贴利率本周小涨后略回落，月末规模调整致成交稍增

路透上海12月1日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅上涨后略有回落。交易员称，月末时点资金面整体压力尚可，但部分机构出于信贷规模调整，致整体成交活跃度较上周有所升温，不过转贴利率整体变化仍比较有限。

“月末调规模的不少，出票、收票的都有，(转贴利率)上了一些，国股（国有和股份制银行承兑）的足年票(周初)有到4.6%的，”华北一银行交易员称，今天月初了下来一点，不过还不是很明显，因市场成交比较分散。

他并表示，进入月初随着流动性继续改善，转贴利率有望能够走低一些，不过年底将近预计下行空间也不大。

央行公开市场本周继续“削峰填谷”，单周转为小幅净回笼。因11月底财政投放驰援，资金更趋宽松，央行前四日仅完全对冲到期，周五进入12月更转为暂停操作；不过随着年关将至，跨季跨年需求及MPA考核等因素扰动下，流动性仍将面临考验。

市场人士认为，美联储12月加息预期不减，国内经济走势仍显韧性，结合金融监管去杠杆，预计货币政策中性基调还将岿然不动。虽然年底资金面挑战重重，但央行未雨绸缪63天逆回购持续操作亦有助缓解年末压力，未来料还将继续灵活操作维持资金紧平衡局面。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)