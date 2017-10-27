中国票据市场：转贴利率本周稳中略升，交投尚活跃但供大于求

路透北京10月27日 - 中国票据市场转贴利率本周稳中略有上行。交易员称，本周票据市场交投较为活跃，不过总体上供大于求，转贴利率整体平稳中较上周小升；资金面虽偏于宽松，但对市场影响不大。

上海一银行交易员说，“转贴利率小幅上行吧算是，不过也就几个bp而已，整体还是比较平稳的...供需方都挺多的，但总体上还是供大于求，一年国股（国有和股份制银行承兑）电票成交在4.40%左右。”

她并表示，本周资金面较松，但对票据市场影响不大；后市来看，一方面依然是资金面和央行货币政策因素，另一方面亦需关注宏观基本面，目前看转贴利率走势仍不明朗。

中国央行公开市场本周继续大额净投放，且正式试水63天期逆回购操作，在维稳因税期而导致的短期资金波动的同时，亦预先防范跨年流动性异常，呵护资金预期，央行精准调节态度彰显。

华东一银行交易员称，转贴市场交投活跃度还是比较高的，部分大行亦有在市场买入，但在出票相对较多的情况下，未改利率稳中略升的态势。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)