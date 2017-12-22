中国票据市场：转贴利率本周续走升，年底资金价格高企收票需求寥寥

路透上海12月22日 - 中国票据市场本周转贴利率持续走升，明年春节前到期的短票成交已至5.20%附近高位。由于临近年末，跨年需求正处高峰推动资金价格不断上行，即便票据利率走高但幅度仍不及资金成本，因此收票需求寥寥。

交易员并指出，除利率倒挂抑制交投外，年末银行为应对MPA（宏观审慎评估）考核，在信贷规模基本调整到位后，大多也会暂时冻结票据交易，年内最后一周淡静的市况料仍将维持。

“年底资金价格高，（票据）利率还比不上资金成本，现在做也没什么意义，”上海一银行交易员称。

他表示，目前市场上还有一些成交，但基本都是以小单为主，国有及股份制银行承兑的足年票市场转贴报价差距不小，在4.8-5.1%之间的都有；而短票因受资金成本走高影响更为直接，利率上行亦更加明显，明年1月到期的票据转贴利率已经达到5.20%左右。

他并预计，年底前银行在考核压力下，交投意愿会进一步降低，大额交易基本会绝迹，零星的成交也主要是以临时调整为目的。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)