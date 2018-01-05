中国票据市场：转贴利率本周高位回落，受益年初资金向宽及规模压力缓解

路透上海1月5日 - 中国票据市场本周机构收票需求较去年年末明显回升，转贴利率高位回落。交易员表示，跨年过后资金面愈发宽松，叠加机构年末考核结束，年初业务额度亦较为宽松，机构收票动力有所增强，助推转贴利率较上周走低近15-20个基点。

他们并预计，今年税收转贴现利息收入将征收增值税的税法新规对转贴利率走势暂影响还不明显，未来票据市场还将受资金面状况和供需关系综合因素影响，年初转贴利率仍有望继续走低。

“这周资金全面宽松，流动性泛滥啊，而且年末时点已过，各机构MPA考核以及年终考核结束，额度限制、指标限制也有所缓解，足年国股(国有和股份制银行)电票价格约在4.85%-4.90%左右，较年末高点下降近20BP(基点)。”华北一银行交易员称。

他并指出，而且银行新一年度的业务额度被释放，机构收票动力开始增加；各机构都希望在开年利率较高时收些底仓，以便为全年完成任务打下良好的基础。

随着跨年过后流动性压力逐步减轻，2018年开年首周中国央行公开市场继续以静制动，至此累计连十日零操作，单周净回笼5,100亿元人民币。交易人士表示，年末财政投放因素助益叠加月初资金扰动因素有限，资金愈发宽松，而此前央行决定春节“临时降准”亦令机构预期平稳无忧。

根据《财政部、国家税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知》（财税〔2017〕58号）规定，自2018年1月1日起，金融机构开展贴现、转贴现业务，以其实际持有票据期间取得的利息收入作为贷款服务销售额计算缴纳增值税。

对此，上述交易员表示，原来是只在直贴环节征税，现在转贴现环节也开始征税了，如果按照5%的贴现利率来算，大约会影响20-30BP(基点)的收益。因此预计今年直贴和转贴之间的价差会变大；但是还很难说会导致转贴利率上行，主要还是看资金面和供需关系决定。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)