中国票据市场：转贴利率稳中微涨但成交稀少，月末时点收票需求下降

路透北京6月30日 - 中国票据市场转贴利率本周稳中微涨，不过月末时节市场成交稀少。交易人士表示，临近月末多数机构规模已满，故收票需求减少，供略过于求导致价格略有上涨，不过纸票价格持稳。

上海一银行交易员称，“纸票价格基本没动，电票也差不多，足年国股（国有及股份制银行）电票成交约在4.95%-5.00%吧，算是微涨，月末大家规模都满了，收票少。”

她并表示，临近月末，各机构业务大多调整完毕，收票需求明显减少，但仍有部分机构存在出票需求，造成了票据市场供过于求价格微涨的局面。

后市来看，华东一银行交易员称，电票转贴利率下降空间还是有的，一方面是资金面不会太紧，另一方面就是月初机构收票需求料会增多。

半年末最后一周财政投放力度不断加大，中国银行间市场流动性充裕平稳，央行公开市场全周无操作，单周净回笼规模创逾四个半月新高。分析人士认为，月初以来央行已打出“提前量”，后辅以财政投放，资金面跨季无忧；但连续暂停逆回购操作亦表明央行仍未放弃中性姿态，未来资金面将保持大致平稳，不松不紧会是常态。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)