中国票据市场：转贴利率稳中略跌，季末流动性预期稳定尚未见影响

路透北京9月22日 - 中国票据市场转贴利率本周总体平稳中略有下行。交易员称，周初资金紧张略有扰动，但转贴利率受影响不大；本周机构收票热情尚可，市场成交比较活跃，但由于票据价格已在低位，进一步下行空间受限。

上海一银行交易员称，“这周开始资金有点紧，不过对票据影响没多大，因为主要是跨税期的短钱紧，大家收的也还行，转贴利率比上周下了3个bp（基点）吧，足年国股（国有和股份制银行承兑）电票成交在大约4.40%。”

她并表示，目前来看，季末因素对票据市场影响不大，因为央行呵护流动性的举措令市场预期稳定，但转贴利率下行空间亦有限。

华东一银行交易员亦表示，“感觉（利率）不好下了，可能会在这个位置稳一稳，因为有的都和长端利率倒挂了。”

受缴税走款在途因素的扰动，中国银行间资金趋紧，央行随之加大逆回购投放，本周考虑MLF在内全口径净投放3,365亿元人民币，资金紧势出现缓解。业内人士称，季末临近，机构迎来跨季准备和长假备付，资金面波动加大，但央行精细化操作维持了流动性预期的稳定，随着财政投放的逐步到位，短期流动性料会进一步改善，安然跨季是必然。

银行间市场周五资金面恢复平衡，其中隔夜供给充分，多数机构平头寸无忧，相对而言，可跨季期限则仍供不应求。交易员称，缴税期已过，下周又有例行财政存款投放，支撑市场信心，季末前流动性应无大碍。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)