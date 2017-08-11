中国票据市场：转贴利率续涨，因供需失衡及资金成本制约

路透上海8月11日 - 中国票据市场转贴利率本周继续上涨，交易员称，尽管买卖均较上周有所活跃，但供大于需的失衡状况仍在，且资金成本难降，8月初以来的偏弱市况延续，票据利率仍有上行压力。

“这周上了5-6个bp吧，足年国股（国有和股份制银行承兑）电票在4.42%，年底到期的大概4.30%，”华南一银行票据交易员称。

他表示，综合判断银行资产端贷款不足、票据配置动力应该还会较强，但资金价格仍然高企，监管压力也仍存在，票据价格后续走势不好判断。此外，收足年票会加大错配，机构买需较弱，相对而言年内到期的票据需求稍好。

西北一银行交易员表示，本周市场活跃度上升，出票买票的都还算比较多，但成交价走高幅度明显，“可能是部分银行票据额度有压力，我觉得占主要因素吧，另外FTP(内部资金转移定价)上升也是一个原因。”

中国央行本周在公开市场延续温和对冲，单周小幅净回笼资金300亿元，与上周的净回笼400亿元接近。尽管本周逆回购到期量创近半年新高，在央行维护下资金面趋于平衡，货币市场情绪改善。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)