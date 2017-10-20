中国票据市场：转贴利率维持平稳，缴税将至资金价格有上涨预期

路透上海10月20日 - 中国票据市场转贴利率本周变化不大，交易员称，尽管短期资金宽松，受缴税影响下周资金价格有上涨预期，收盘机构仍谨慎观望，票价暂持稳。

“价格还算稳定，足年国股电票在4.38%左右。”西北一银行交易员称。

下周随着缴税高峰期到来，银行间市场资金面可能收紧。上述交易员认为，票据价格或将随资金价格略涨，不过具体还需视央行的资金投放回笼情况，“现在都要跟紧央妈，不然会死得很惨。”

不过他也表示，票源较少的情况本周改观不大。近期转贴市场上出票萎缩明显，一方面是开票量较少，另一方面，很多票据开了之后没有贴现。

中国央行公开市场本周重启14天期逆回购，与七天品种组合放量操作，按逆回购口径计算单周净投放5,600亿元，创下约九个月新高，传递中共“十九大”期间的维稳意图。在央行大额投放安抚之下，资金面整体稳中偏松。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)