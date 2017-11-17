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中国票据市场：转贴利率随资金价格走升，年底前料易涨难跌
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2017年11月17日 / 早上7点10分 / 更新于 1 天前

中国票据市场：转贴利率随资金价格走升，年底前料易涨难跌

1 分钟阅读

路透上海11月17日 - 中国票据市场转贴利率本周震荡走升，因年末渐行渐近，跨年资金价格开始呈现逐步抬升势头。不过有规模富余的银行也多倾向于用票据填补，整体来看收票力量并不弱。

交易员认为，目前距年底已不足一个半月，机构对跨年资金需求将不断升温，加上随后的春节长假，近来三个月资金利率的走高势头已较为明显，考虑到资金价格年末前居高难下，票据利率也易涨难跌。

“快年底了，资金价格总归要往上走一点，大家现在收票对价格要求就要高一些，”上海一银行交易员表示。他并透露，目前城商行承兑的足年票成交利率在4.60%附近，国有和股份制银行承兑的在4.50%左右。

他并指出，尽管转贴利率有所走高，但机构只要规模压力不大，此前收的低价票也没有止损的意愿，总体来看目前还是收票需求更多一些。只要资金价格未出现跳涨，票据利率的上行空间亦受限。

他谈到，虽然央行公开市场已提前投放跨年资金，有助于缓和年底资金面的波动，但市场仍抱有一份谨慎预期，近期转贴利率震荡小涨料仍为主基调，“大家都经历这么多年过来了，谁也不敢预期的太乐观。”

中国央行公开市场本周转为净投放，以逆回购口径及全口径（考虑MLF）计算规模均创近10个月新高。除了对冲缴税高峰期影响外，央行以近期罕见的力度投放，亦可能与周初债市大跌密切相关，通过维稳资金面以防范金融风险加剧。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)

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