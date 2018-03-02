中国票据市场：转贴利率震荡上行，活跃度升温但月末规模调整仍施压

路透上海3月2日 - 中国票据市场本周转贴利率震荡攀升，幅度约5-10个基点。交易员表示，春节后流动性整体仍属稳中偏松态势，机构交投热情亦缓步升温，但因月末时点机构信贷规模调整压力不减，转贴利率整体仍较年前小幅上行。

交易员表示，步入3月初，预计上旬流动性有望继续向好改善，但毕竟季末月份料月底资金面及规模压力还将继续添忧，转贴利率呈现先下后上走势的概率较大。

“春节假期后机构活跃度逐渐回升，资金也较为宽松，大家收票热情较高，但因月末时点，调整规模的压力仍然存在，”华北一银行交易员说，转贴利率小幅震荡上行，足年国股电票（国有和股份制银行签发的电子票据）报价约为5.15%-5.20%左右。

他并称，进入3月份后，预计利率会是先降后升的走势；因为月初机构规模相对宽松，而且配置需求较多，而且两会期间央行也可能维稳投放一定流动性，转贴利率下降是大概率事件。

他并指出，但到了月中或月末，一是资金面或许会因季度末因素而收紧，二是规模调整的硬性需求，三是企业出票量也会增多，届时市场上可能会出现供大于求的局面。

中国公开市场周五连续第二日小幅净回笼，银行间市场资金面早盘一度仍偏紧，但随后供给逐步增多，流动性回归基本平衡；不过隔夜资金依旧不算宽松。

中国公开市场本周连三周净投放，规模1,200亿元人民币，助力机构平稳跨月。分析人士指出，进入月初后连两日单日小幅净回笼，仍彰显央行秉承”削峰填谷”调控态度，银行间市场流动性宽松迹象亦有所收敛，不过随着中国两会召开在即，机构预计短期资金面暂时问题不大。

业内人士还认为，目前经济基本面暂时压力有限及金融领域还将去杠杆背景下，货币政策预计还将维持中性偏紧；而3月中下旬美联储将召开议息会议，届时国内季末流动性亦面临一定挑战，中国央行的应对态度将更为关键。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台—上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)