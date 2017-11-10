中国票据市场：转贴利率震荡盘整活跃度续升温，资金显收敛影响有限

路透上海11月10日 - 中国票据市场转贴利率本周震荡中略升但幅度有限。交易人士表示，票据市场成交热情继续升温，不过受资金面逐步由宽松向紧平衡过度影响，转贴利率震荡中小幅攀升，一年期国股电票成交在4.40%附近，但因缴税周期临近，资金面料面临一定挑战，继续下行显乏力。

他们并表示，下周资金面变化情况以及央行扶助力度仍需继续关注，预计转贴利率仍旧易涨难跌。

“月初资金(逐步)紧张导致了票据价格的横盘震荡，如果资金面宽松的话，月初规模也较为充足，票据利率应该以下行为主，”华中一银行交易员表示。

不过他也指出，各机构报价及交易热情逐渐升温，买卖交易持续活跃，作为市场主力的大行收票较多，票据供给也较为充足，大行仍以国股票交易为主，中小行多偏好城商及农商票，足年国股电票价格维持在4.4%左右震荡。

他并预计，下周应该重点关注资金面的情况，缴税扰动下央行投放力度是关键，如果资金面持续紧张，则票据利率上行的概率较大。

央行本周公开市场实现净回笼2,300亿元，考虑到月度缴税周期临近，银行间资金面呈逐步收敛势头，机构预期亦稍显谨慎。分析人士认为，外围来看，全球主要央行货币从紧但美联储是否加息仍待继续验证，而国内包括通胀在内的经济数据暂对政策掣肘有限，惟结合日前金融监管新框架出炉并向纵深推进的大背景，料短期货币政策还将协调配合，坚持适度偏紧的中性维稳基调难改。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)