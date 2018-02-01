中国税收：去年税收收入12.6万亿元，同比增长8.7%--国税总局

路透北京2月1日 - 中国国家税务总局周四表示，2017年组织税收收入（已扣除出口退税）12.6万亿元人民币，同比增长8.7%，扭转了近年来税收增长持续放缓的状况，税收与经济增长的协调性明显增强。

税务总局收入规划核算司副司长郑小英在当日举行的新闻发布会上称，2017年税务部门在组织收入工作中努力做到坚决依法收好税、坚决不收“过头税”、坚决落实减免税、坚决打击偷骗税，实现了税收收入平稳较快增长。在营改增方面，2017年共减税9,186亿元，比2016年增加3,450亿元。

税收收入与经济协调增长。2017年，税务部门组织的税收收入增长8.7%，比2016年提高3.9个百分点，税收弹性系数也就是税收收入增幅与GDP现价增幅的比值接近0.8，处于合理区间。

第三产业税收占比保持领先。2017年，第三产业税收收入增长9.9%，占税收收入的比重为56.1%，比第二产业高12.3个百分点。现代服务业税收保持快速增长势头，互联网和相关服务、软件和信息技术服务行业税收分别增长55.1%和36%。

**2017年共减税9,186亿元**

据税务总局政策法规司副司长王世宇介绍，在营改增方面，税务部门重点是落实和完善全面推开营改增政策，2017年共减税9,186亿元，比2016年增加3,450亿元。

“新增减税较多主要是由于以下几个因素：全面推开营改增试点从2016年5月1日起实施，2017年有四个月翘尾减税；2016年购进不动产进项税额当年抵扣60%，另外40%结转到2017年抵扣；增值税税率四档改三档政策从2017年7月1日起实施，7-12月减税147亿元；随着培训力度的加大和纳税人对政策的熟悉度增强，抵扣进一步增加。”他表示。

同时，落实2017年出台的各类税收优惠政策也取得明显成效。王世宇介绍，2017年，税务部门实施小型微利企业所得税减半征收政策共减税454亿元，其中小型微利企业所得税减半征收范围从年应纳税所得额30万元扩大到50万元减税128亿元。

提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例、开展创业投资企业和天使投资个人有关税收政策试点、商业健康险税前扣除政策试点以及部分延续实施的税收优惠政策合计减税200多亿元。

据税收科学研究所研究员石坚介绍，税收收入增长率是以现价计算的。根据国家统计局公布的数据，2017年中国税务部门组织的税收收入增幅比GDP现价增幅低3.5个百分点，这恰恰反映了2017年较大的减税力度。

“由于2017年海关税收增长23.3%，这样整个税收收入增幅为10.7%，比GDP现价增幅低0.5个百分点，相应地2017年宏观税负即税收收入占GDP的比重比上年下降了0.07个百分点。”石坚称。

财政部此前发布数据显示，2017年全国一般公共预算收入中的税收收入144,360亿元，同比增长10.7%。（完）

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