中国税收：环保税全部作为地方收入，以促各地保护和改善环境--国务院

路透北京12月27日 - 中国国务院下发通知称，中国环境保护税法将于2018年1月1日起施行，为促进各地保护和改善环境、增加环境保护投入，国务院决定环境保护税全部作为地方收入。

周三刊登在政府网的该通知指出，环境保护税法第二条规定，在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，应当依法缴纳环境保护税。

据人民日报此前报导，作为中国第一部专门体现“绿色税制”、推进生态文明建设的单行税法，环保税法规定，应税大气污染物的税额幅度为每污染当量1.2元人民币至12元，水污染物的税额幅度为每污染当量1.4元至14元，具体适用税额的确定和调整，可由各地人民代表大会常务委员会在法定税额幅度内决定。

早在2008年，由财政部税政司、国税总局地方税司和国家环保总局政策法规司三部门联合进行的环境税研究制定工作正式启动。

2016年12月25日，十二届全国人大常委会第二十五次会议表决通过了《中华人民共和国环境保护税法》，现行排污费更改为环境税，将于2018年1月1日起开征。这是中央提出落实“税收法定”原则要求后，全国人大常委会审议通过的第一部单行税法，也标志着运行38年的排污费制度将成为历史。（完）

更多细节，请点选中国政府网(here) (发稿 李文科; 审校 张喜良)