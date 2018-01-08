中国税收：调整重大技术装备进口税收政策目录，支持起步期装备--财政部

路透北京1月8日 - 中国财政部联合发改委等六部委最新印发通知，对重大技术装备进口税收政策有关目录进行调整，在国家支持发展的重大技术装备和产品目录中增列了国内处于起步期或成长期的部分技术装备，删减了目前国内产业发展较好、上下游配套较齐全的部分技术装备，进一步明确政策支持方向。

财政部网站周一刊登新闻稿称，对已具有较强竞争优势的部分技术装备，在《进口不予免税的重大技术装备和产品目录》中明确其进口不予免税。

同时，根据《国家支持发展的重大技术装备和产品目录》调整情况，相应调整《重大技术装备进口关键零部件、原材料商品目录》，对确有必要进口的零部件、原材料予以免税。

通知称，《国家支持发展的重大技术装备和产品目录（2017年修订）》和《重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品目录（2017年修订）》自2018年1月1日起执行。

两份目录中列明执行年限的，有关装备、产品、零部件、原材料免税执行期限截至到该年度12月31日。

根据国内产业发展情况，自2018年1月1日起，取消混流式水电机组等装备的免税政策，生产制造相关装备和产品的企业2018年度预拨免税进口额度相应取消。

据财政部新闻稿，为落实国务院关于装备制造业调整和振兴规划有关要求，2009年8月，财政部等六部委共同出台了重大技术装备进口税收政策，对符合规定条件的国内企业为生产国家支持发展的重大技术装备或产品而确有必要进口的部分关键零部件及原材料，免征关税和进口环节增值税。（完）

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