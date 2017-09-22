中国经济：“环保冲击实体经济”是伪命题，对环境违法行为绝不能让步--新华

路透北京9月22日 - 针对近期有关“环保冲击实体经济”的论调，新华社周五发布评论称，这种论调其实是个伪命题，环保关乎国计民生，对环境违法行为绝不能让步。

评论称，铁腕执法固然会带来阵痛，但从长远来看，恰是淘汰落后产能、促进产业转型升级的有力推手。地方政府需要保持应有的定力，挤掉粗放发展的水分，咬定青山不放松。

“生态保护的红线是不可逾越的底线，经济发展不能成为污染环境的‘免死金牌’。”评论称，环保措施必须是刚性的，不能选择性、妥协性执法，更不能出现“会哭的孩子有奶吃”、给个别企业“开后门”的情况。

新华时评提及，近期德国企业舍弗勒在网上发布求助函，以零部件断供为由，要求环保部门对一家因环保原因关停的供应商网开一面。此事发酵过程中衍生出“环保冲击实体经济”的论调。

“对此必须清醒地看到，在环保行动中受到冲击的，往往是那些靠牺牲‘环境容量’才能盈利的企业。而以污染换取GDP的做法，不可持续，必须摒弃。”评论称。

新华社称，在区分先进和落后产能方面，环境影响是最公平的标尺。在产业结构的升级方面，环保已经发挥积极推动作用：一些高污染产能被淘汰，部分工业品价格出现恢复性上涨，节能减排投入高、工艺先进的企业感慨迎来了春天。

不过评论也指出，一些地方政府环保治理能力还有提升空间。不顾环境容量的招商引资行为时有发生，“一刀切”应付督查或与督查组玩“猫捉老鼠”游戏的情况在一些领域依然存在。对此，环保部门已经明确：既要反对疏于管理纵容污染的不作为，又要反对平时不作为、督查前粗暴处理的滥作为。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)