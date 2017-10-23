中国经济：上海自由贸易港初步方案成形并已上报--报载

路透上海10月23日 - 在上海市委书记韩正近日透露上海正筹划自由贸易港后，上海证券报上周六援引多位知情人士透露，上海相关部门已形成了探索自由贸易港区建设的初步方案，并已上报。

今年3月底，国务院印发的《全面深化中国（上海）自由贸易试验区改革开放方案》提出，上海将在洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等海关特殊监管区域内，设立自由贸易港区。对标国际最高水平，实施更高标准的“一线放开”、“二线安全高效管住”贸易监管制度。

此外，上海自由贸易港区将根据国家授权实行集约管理体制，在口岸风险有效防控的前提下，依托信息化监管手段，取消或最大程度简化入区货物的贸易管制措施，最大程度简化一线申报手续。探索实施符合国际通行做法的金融、外汇、投资和出入境管理制度。

“从上海自由贸易港建设初步方案看，与之前的保税区、进出口加工区、自由贸易试验区相比，上海自由贸易港将借鉴新加坡、迪拜等国际上的做法，实行‘一线放开、二线管住、区内自由’，类似于‘关内境外’。其最大突破就是区内进出口关税存在优惠举措，以满足国内消费升级，增强出口竞争力。”一位知情人士表示。

该人士解释说，所谓“区内自由”，简单说就是院子前门打开了，企业进门不需要再缴纳任何费用，港区的开放度和自由度都将进一步放开。例如，区内化妆品、食品、药品等行业将由原来单一的成品进出口，变成从原材料采购、生产、加工到销售等产业链的全配置。此举可进一步提高国内品牌“走出去”竞争力，同时通过引入国际品牌，倒逼国内企业转型升级、降低成本，惠及消费者。 上海财经大学自贸区研究院副院长孙元欣表示，上海自由贸易港建设是国家需求和国家战略，今后政府监管模式、企业生产模式都将有重大突破，许多产业将由现在的生态许可制变成备案制和豁免验证，必将助力上海在更高层面实现物流、商流、信息流、资金流、人才流的自由高效流动，推动上海经济转型与发展。

一旦自由贸易港计划实施，区内的加工贸易、转关贸易和出口贸易等都将受到提振，港口、物流、仓储、商务等相关行业产业将迎来利好。一位港口行业人士表示，上海建设自由贸易港区，将进一步促进洋山港向国际一流枢纽大港迈进。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)