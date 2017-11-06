中国经济：不断完善负面清单及配套制度，确保明年统一实行--央行副行长

路透北京11月6日 - 中国人民银行副行长易纲指出，将不断完善市场准入负面清单，落实审批、监管等配套制度，以确保从2018年起正式实行全国统一的市场准入负面清单制度；抓紧完善规范严格的外商投资安全审查制度，对涉及国家安全的外商投资依法进行安全审查。

易纲在《党的十九大报告辅导读本》中撰文称，市场准入负面清单的实施需要多项配套措施的保障：审批体制方面要规范各级政府及有关部门审批权责和标准，实现审批流程优化、权责清晰；监管机制方面，要创新监管方式、提升监管效能等。

他指出，要把更多监管资源投向加强对市场主体投资经营行为的事中事后监管，针对审批事项取消后可能出现的风险，逐项制定相关措施或替代方法，明确监管内容方向和手段，并建立统一高效的监管数据采集、检测、分析和预警体系。

此外，要做好实行市场准入负面清单制度与法律法规的衔接，做好市场准入负面清单与《产业结构调整指导目录》、《政府核准的投资项目目录》、《外商投资产业指导目录》等有关规定的衔接，对未纳入市场准入负面清单的事项要及时废止或修改设定依据。

易纲称，要同时加快与市场准入负面清单制度相适应的立法工作，确保市场准入管理措施职权法定、事中事后监管有法可依。

据其介绍，市场准入负面清单的编制完善是一项长期工作，是依据市场发展情况不断调整的动态过程。他表示，无论是国企还是民企，无论是内资还是外资，无论规模大小，均“权利平等、机会平等、规则平等”，享有同等市场准入条件。

他并称，负面清单主要包括市场准入负面清单和外商投资负面清单。统一的市场准入负面清单要经过汇总与审查，由国务院统一制定发布，实现一个清单全覆盖。未经国务院授权，各地区各部门不得自行发布市场准入负面清单，不得擅自增减市场准入负面清单条目。

上海、天津、广东、福建四个自贸试验区已率先开展市场准入负面清单制度改革试点，易纲称，负面清单改革中政府审批边界逐步缩小，自贸试验区外商投资负面清单已由2013年的190项减少至今年的95项，总量减少了50%。

十九大报告明确，全面实施市场准入负面清单制度，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，支持民营企业发展，激发各类市场主体活力。（完） (发稿 许菁；审校 宿泱韫/杨淑祯)