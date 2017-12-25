中国经济：中央不会为地方债务买单，打消金融机构的政府兜底幻觉--财政部

路透上海12月25日 - 针对审计署提出的部分地方政府债务增长较快、有的还违规举债问题，中国财政部表示，下一步将刹住地方政府无序举债之风，遏制隐性债务增量，坚持谁举债、谁负责，坚持中央不救助原则，做到“谁家的孩子谁抱”。打消地方政府认为中央政府会买单，和金融机构认为政府会兜底的“幻觉”。

中国审计署周六公布的预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告显示，财政部以强化风险评估、预警和应急处置，回应部分地方政府债务增长较快，以及违规举债问题。具体包括加强地方政府债务风险警示，以及摸排债务风险，清理整改违法违规融资担保等。

审计署称，对违规举债问题，相关地方通过终止或修改协议、撤销承诺函及提前偿还等方式整改253.5亿元人民币；对其余283.69亿元违规举债余额，相关地区与债权人进行协商，制定了整改方案。

中国证券报周一引述财政部副部长朱光耀在“2017中国债券论坛”上称，2018年，朱光耀认为，经济发展态势将持续向好。下一步，要对地方政府的隐性债务、国有企业的债务保持高度警惕。

**财政部下一步工作考虑**

审计署同时披露的财政部关于坚决制止地方政府违法违规举债遏制隐性债务增量情况的报告称，将刹住无序举债之风，遏制隐性债务增量，坚持谁举债、谁负责，严格落实地方政府属地管理责任，债务债权人合理分担风险，稳妥处置隐性债务存量，防范化解重大风险。

具体内容包括：

在遏制隐性债务增量方面，要进一步完善地方建设项目和资金管理。加大财政约束力度，有效抑制地方不具备还款能力的项目建设；管控好新增项目融资的金融“闸门”； 强化中央企业债务融资管控，严禁违规为地方政府变相举债。

建立市场化、法治化债务违约处置机制，实现债权债务人共担风险，防止违约风险扩散蔓延。继续整改违法担保，纠正政府投资基金、PPP(政府和社会资本合作)、政府购买服务中的不规范行为，鼓励地方政府合法合规增信，防范存量债务资金链断裂风险。

开好地方政府规范举债融资的“前门”。一是适度增加地方政府债务限额。地方政府一般债务重点用于支持易地扶贫搬迁、深度贫困地区基础设施等没有收益的公益性项目建设。适度增加地方政府专项债务限额，稳步推进专项债券管理改革，支持有一定收益的公益性项目建设。

二是支持地方政府合法合规与社会资本合作。鼓励地方政府规范运用PPP、政府投资基金等方式。严禁PPP异化为新的融资平台，严禁政府投资基金、政府购买服务异化为“二财政”。

三是支持市场化融资和担保。鼓励政府出资的担保公司依法依规提供融资担保服务，地方政府在出资范围内对担保公司承担责任。

另外，将稳步推动融资平台公司市场化转型。在规范融资平台公司融资管理上，推动融资平台公司公开透明、合法合规运作，严禁新设融资平台公司；分类推进融资平台公司市场化转型；以及防止地方国有企业和事业单位“平台化”。

另外，财政部还要健全监督问责机制和建立健全长效管理机制方面提出了安排。

**地方政府违法违规举债问题成因分析**

财政部分析称，虽然地方政府债务风险总体可控，但个别地方政府继续通过融资平台公司、PPP、政府投资基金、政府购买服务等方式违法违规或变相举债，风险不容忽视。从地方政府及相关部门反映的情况看，地方政府违法违规举债的主要原因是：

一、一些地方党政领导干部政绩观不正确，过度举债谋“政绩”。有的地方政府建设项目缺乏统筹规划和长远考虑，急于超前发展，只管举债建设、不考虑还钱。这些债务缺乏预算约束，“借、用、还”管理脱节，形成企业借债、政府使用、偿债资金无法落实的局面。

二、项目实施责任不落实，审核基础设施建设项目把关不严，对举债建设项目现金流评估不够，对项目市场前景和经济效益测算不科学，没有充分考虑地方政府还款能力，存在风险隐患。同时，还有些项目单位未按项目批复要求落实各项建设资金来源，加剧风险隐患。

三、有些金融机构认为地方政府不会破产也不敢破产，存在财政兜底幻觉，加上政府背景项目融资规模大，利率弹性小，容易快速提升单位经营业绩和个人绩效奖励，对这类项目趋之若鹜，没有按照市场化原则严格评估政府背景项目风险，放松风险管控要求，大量违规提供融资。

一些中央企业向金融机构融资后，通过合同约定由地方政府回购或保证最低收益等方式，参与地方政府项目建设，助推地方政府变相举债。

四、违法违规融资行为问责不到位。不少地方政府没有落实属地管理责任，甚至认为违法违规举债上项目、搞建设有利于地方发展，对相关违法违规人员问责不到位，约束软化，导致违法违规举债行为不断出现。金融监管部门对相关违法违规行为处罚不严。

财政部表示，2016年末全国法定限额内政府债务余额27.33万亿元，负债率(债务余额/GDP)为36.7%，低于主要市场经济国家和新兴经济体水平；地方政府债务余额15.32万亿元，债务率(债务余额/综合财力)为80.5%，低于国际通行的100%-120%警戒线。地方政府债务风险总体可控。

今年7月，全国金融工作会议对地方政府违法违规举债首次明确要“终身问责”。财政部有关负责人表示，将会同有关部门，建立地方政府债务常态化监督机制，定期核查违法违规融资担保问题。

8月末，财政部部长肖捷称，将积极稳妥化解地方政府债务风险,堵住违法违规举债的“后门”，地方政府一律采取发行政府债券方式规范举债，坚决遏制隐性债务增量。(完)

参看详情，可点选审计署网站 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)