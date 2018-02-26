中国经济：中央地方财政事权和支出责任划分改革需统筹设计稳步推进--报载

路透北京2月26日 - 人民日报周一刊登文章称，财政是国家治理的基础和重要支柱，中央与地方财政事权和支出责任划分改革涉及众多领域，是一个系统工程，需要统筹设计，稳步推进。未来还要加快推动其他领域划分改革，并推动形成保障财政事权和支出责任划分科学合理的法律体系。

该篇刊登在金海观潮栏目的文章称，要用科学规范的财政制度，算好民生改善的账，管好政府花钱的手，让财政的每一分钱产生更大的价值，防范可能的财政风险，不断为高质量发展打牢根基。

文章称，政府财政支出虽然数额庞大，但也要像老百姓过日子一样学会精打细算。一项民生支出，只有明确了各级政府的事权和支出责任，谁的孩子谁抱养，谁的承诺谁兑现，才可以定蓝图、谋规划，让民生建设的钱有来源、有保障。

近日，随着《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》出台，基本就业服务、基本养老保险、基本医疗保障、基本住房保障，...八大类18项与老百姓生活密切相关的基本公共服务有了法定的“埋单者”。 文章称，政府财政支出虽然数额庞大，但也要像老百姓过日子一样学会精打细算。居家过日子，就要懂得亲兄弟明算账，一项民生支出，只有明确了各级政府的事权和支出责任，才好定蓝图、谋规划，才能让民生建设的钱有来源、有保障。

“从这个意义上说，合理划分中央与地方共同财政事权和支出责任，抓住了我国当前民生领域财政改革的关键，既能保障民生支出力度，让老百姓踏实过日子，又能根据经济社会发展水平，制定合理的民生改善目标，不断满足人民群众对美好生活的新需求。”文章称。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)