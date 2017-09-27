中国经济：二季度居民部门杠杆率续升，警惕短期消费贷升速过快风险--社科院

路透北京9月27日 - 中国社科院国家金融与发展实验室周三发布二季度中国去杠杆进程报告称，二季度居民部门杠杆率延续上升趋势，从一季度的46.1%上升至47.4%；同时，短期消费性贷款上升过快现象值得警惕。

中国证券网援引该报告内容指出，在房地产调控趋严、按揭贷款额度受到限制后，部分居民或以短期消费贷款的名义套出资金实际用于购房用途，“房抵贷”、“首付贷”等资金违规流入房地产市场的可能性增加。

“二季度居民部门杠杆在整个上半年上升了2.6个百分点，在全部实体经济中加杠杆速度依然较快。”报告称。

报告并指出，今年上半年短期消费性贷款增长了0.9万亿元人民币，余额同比增速达到32.7%；相比之下，2016年全年这部分贷款只增加了0.8万亿。

报告强调，由于消费贷款与按揭贷款的性质有所不同，其利率与风险也相应大于按揭贷款，目前不少消费信贷是通过向用户提供现金贷款的形式投放的，特别是互联网金融平台提供的无担保、无抵押的信用贷款，放大了未来可能的违约概率。由此所带来的潜在风险应引起监管当局的足够重视。

近期中国地方金融监管部门均加大了对银行消费信贷违规流入房地产市场的监管。据路透不完全统计，目前已有北京、陕西、浙江、江西等多地银监局下发文件，要求辖内银行业对相关业务开展自查。

报告并公布，二季度包括居民、非金融企业和政府部门的实体经济杠杆率由一季度末的237.5%增加至238.2%，上升0.7个百分点，总体态势趋稳。 同时，金融部门杠杆率继续回落。从资产和负债两端分别统计金融部门的杠杆率皆有所下降，资产方衡量的金融部门杠杆率由一季度末的77.3%下降为74.2%，负债方则是由65.6%下降为64.3%。（完） (发稿 马蓉；审校 乔艳红)