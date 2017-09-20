中国经济：产权变社会共有，雄安或再造城镇化红利分配机制--人民日报时评

路透北京9月20日 - 雄安新区日前已定“绝不搞土地财政”等原则，人民日报周三发布时评称，雄安新区将变土地平衡为城市平衡，变政府争利为让市民获利，变产权少数人拥有为社会共有，或再造一套新的城镇化红利分配机制。

人民时评指出，根据新思路，未来雄安新区土地使用权将由政府和农民共有，相当于政府和农民以土地出资，折成股份，成为城市的“股东”，而房产开发商则投入资金和技术进行开发，最后土地增值的收益在政府、农民和开发商之间进行分配，大家共享城镇化发展的蛋糕。

“在这个意义上，雄安新区或将再造一套新的城镇化红利分配机制。”人民日报表示，政府和百姓成为城市的“股东”，其它参与城市建设的主体，则以自己不同的资源和特质作为投入要素，最终大家共享土地增值带来的收益。

时评称，对于踏入城市的创业者，新区设想采取积分制，刚开始先租房住，等工作一段时间，积分达到要求后，就可以以较低的价格购买房屋，打消居无定所的后顾之忧。换句话说，创业者以自己的劳动作为出资，也一同分享土地增值的收益。

而变土地平衡为城市平衡，是指政府不再主要靠卖地为生，而通过促进城市工商业发展、扩大就业水平，在税收中扩充地方政府的钱袋子；变政府争利为让市民获利，则是指不搞一次性征地补偿，更要抑制过高的房价，真正让处于两头的老百姓共同分享土地增值带来的巨大收益。

人民日报称，改革开放以来，中国城镇化水平不断提高。在一定程度上，“以地生财”和“以地融资”，构成了城市“以地谋发展”的模式。这种模式带来一个突出问题，就是“亏两头，富中间”：农民的征地补偿低于土地的增值收益，城市居民成为高房价的接盘者，而地方政府和开发商则拿走了土地增值收益的大部分。 上述模式推动了大规模工业化、城镇化的快速发展，有其特定的历史成因，但消极影响也同样存在。如何扬长避短，是摆在雄安新区面前的课题。

时评称，雄安新区建设的思路，正逐渐清晰。但这毕竟是初步思路，其中涉及更多具体而复杂的制度设计，需要细化落实，也需要处理政策法规的衔接问题。

在这一过程中，许多老问题绕不开，新问题也可能不断涌现。比如农民的土地由于质量、区位、用途的不同，将来产生的收益肯定不一样，怎样确保农民之间的分红更加公平？积分的规则如何设计才更加合理？农民和政府之间的分红比例又该如何确定？一系列问题虽然棘手，但作为“千年大计，国家大事”的雄安，却可能是这些制度创新的最佳试验田。 人民日报称，试点先行—系统评估—全国铺开，已经成为中国推进改革的重要经验和方法。“而雄安所具有的独特政策资源、战略地位乃至历史方位，为尝试突破今天城市发展的瓶颈打开了空间。城市终归还是要更好地为人民服务，期待雄安给出新的答案。”

雄安新区管委会负责人上日表示，雄安新区不搞土地财政，不走房地产主导的城市发展老路，未来将在房地产方面进行创新，实行租售并举。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)