中国经济：人社部等正启动建立个人储蓄性养老和商业养老保险第三支柱工作

路透北京2月9日 - 中国人力资源和社会保障部、财政部等成立工作领导小组，启动建立养老保险第三支柱工作，即个人储蓄性养老保险和商业养老保险正式进入制度建设启动阶段。

新华社周五援引人社部有关负责人的话称，按照国务院关于逐步建立起多层次（三支柱）养老保险制度，合理分担国家、用人单位、个人养老责任的要求，人社部会同相关部门根据经济社会发展，递次推动三支柱养老保险制度体系建设。

在第一支柱方面，通过不断改革完善，已经形成城镇职工＋城乡居民两大制度平台，截至2017年底，全国参加基本养老保险超过9亿人，积累基金4.6万多亿元。

第二支柱企业（职业）年金取得了积极进展，截至2017年底，全国已经有近8万户企业建立了企业年金，参加职工人数达到了2,300多万人，积累基金近1.3万亿元。目前第三支柱个人储蓄性养老保险和商业养老保险正式进入制度建设启动阶段。

“建立养老保险第三支柱，对于积极应对人口老龄化、完善多层次养老保险制度体系、满足人民群众对更加美好老年生活需要、促进经济社会发展，具有十分重要的意义。”该负责人称。

据中国国家统计局最新公布的数据。截至2017年末，60周岁及以上人口24,090万人，占总人口的17.3%，其中65周岁及以上人口15,831万人，占总人口的11.4%。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)