中国经济：今年将实施划转部分国资10%充实社保基金--社保基金理事长

路透北京3月6日 - 中国社保基金理事会理事长楼继伟周二在两会间隙表示，中国今年会实施划转部分国资的10%充实社保基金，他并提及房地产税立法今年应进入全国人大审议。

他在政协小组会间隙称，国资划转社保，文件已说得很清楚，中央企业等要划转10%的国资充实社保，”今年马上就要做到”。

谈及房地产税，他表示，”全国人大在牵头立法，按说今年应该是进入人大的一读。”他强调，房地产税技术问题要解决，不然永远弄不出来。

根据国务院去年印发的《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》，决定按照10%的比例划转部分国有资本充实社保基金。方案并提出”两步走”。

第一步，2017年选择部分中央企业和部分省份开展试点。中央企业包括国务院国资委监管的中央管理企业三至五家、中央金融机构两家。试点省份的划转工作由有关省区市政府具体组织实施。第二步，在总结试点经验的基础上，2018年及以后，分批划转、尽快完成划转工作。

近日发布的政府工作报告表示，今年健全地方税体系，稳妥推进房地产税立法，改革个人所得税。中国要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实地方主体责任，继续实行差别化调控，促进房地产市场平稳健康发展。（完）

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