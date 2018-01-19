中国经济：今年消费料平稳较快发展，继续发挥对经济增长的基础性作用--商务部

路透北京1月19日 - 中国商务部市场运行司负责人谈2017年中国消费市场运行情况时表示，随着中国经济逐步进入高质量发展阶段，中国消费也进入了需求多元发展、规模持续扩大、结构优化升级的发展新阶段。预计2018年消费市场仍将保持平稳较快的发展态势，继续发挥对经济增长的基础性作用。

商务部网站刊登的新闻稿称，从后期看，供给侧结构性改革加快推进，居民收入持续稳定增长，区域创新协调发展，消费仍具有较大的增长空间。

“主动适应社会主要矛盾转化，实施消费升级行动计划，培育壮大消费新增长点，促进城乡便民消费，加快构建现代供应链，建设安全放心的消费环境，着力推动消费升级。”商务部称。

根据国家统计局数据，2017年全年社会消费品零售总额达到36.6万亿元人民币，比2016年净增3.4万亿元，同比增长10.2%，连续第14年实现两位数增长。最终消费对经济增长的贡献率为58.8%，连续第四年成为拉动经济增长的第一驱动力，继续发挥着对经济增长的基础性作用。

2017年中国消费市场实现了平稳较快发展，零售业创新转型成效明显，线上线下融合发展，全国实物商品网上零售额5.5万亿元，同比增长28%，占社会消费品零售总额比重已达到15%，比上年提高2.4个百分点。

农村和中西部发展加快，消费市场不平衡状况不断改善，消费结构加快升级，高品质商品和服务需求旺盛。2017年中国恩格尔系数为29.3%，比2016年下降0.8个百分点，比2012年下降3.7个百分点。（完）

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