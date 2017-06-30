中国经济：今年降成本主要目标是进一步减税降费，降低融资成本--发改委

路透北京6月30日 - 中国国家发展和改革委员会日前下发通知称，今年降成本的主要目标是进一步减税降费，继续适当降低“五险一金”等人工成本；降低制度性交易成本和融资成本，加大金融对实体经济的支持力度，防止脱实向虚，并深化多层次资本市场改革扩大直接融资比例。

周五刊登在发改委网站的“关于做好2017年降成本重点工作的通知”指出，降低税费负担，落实和完善全面推开营改增试点政策；在风险可控、商业可持续的前提下，鼓励有条件的金融机构开展应收账款融资、动产融资、银税合作、资产证券化等合理金融创新，支持实体经济发展。缓解中小微企业融资难、融资贵。

“规范发展互联网金融，鼓励银行业金融机构利用互联网、大数据技术，提升客户信息采集与分析能力，创新小微企业金融产品，探索发放信用贷款。”通知称。

发改委通知指出，鼓励大中型商业银行设立普惠金融事业部，国有大型银行要率先做到，实行差别化考核评价办法和支持政策；鼓励有条件的地区推动社会资本按市场化方式建立产业投资基金。

要积极培育发展村镇银行，完善不良贷款处置的市场主体准入、组包项目等方面的政策。拓宽保险资金支持实体经济渠道。坚持有扶有控的信贷政策；合理界定破产企业国有股东责任。

在降低制度性交易成本方面，发改委称，全面实行清单管理制度，制定国务院部门权力和责任清单，扩大市场准入负面清单试点，减少政府的自由裁量权，增加市场的自主选择权，实行守信联合激励和失信联合惩戒，建立中介组织不良行为记录和黑名单。对新产业、新业态、新模式，积极探索科学审慎监管。

通知还提到，要提高资金周转效率，清理地方政府对企业的资金拖欠，并清理规范各类保证金，建立保证金清单制度。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)