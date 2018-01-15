中国经济：企业投资项目备案后两年未开工，继续实施应说明--发改委

路透北京1月15日 - 中国国家发改委近日发布“企业投资项目事中事后监管办法”称，项目自备案后两年内未开工建设或者未办理任何其他手续的，项目单位如果决定继续实施该项目，应当通过在线平台作出说明；如果不再继续实施，应当撤回已备案信息；该办法自2018年2月4日起实施。

周一刊发在发改委网站的办法全文称，办法适用于企业在境内投资建设的固定资产项目，核准和备案的事中事后监督管理。要求各级发展改革部门对项目开工前是否依法取得核准批复文件或者办理备案手续，并在开工后是否按照核准批复文件或者备案内容进行建设的监督管理，从而规范企业投资行为。

办法称，备案机关要对其已备案的项目进行监管，包括是否通过在线平台如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息；是否属于实行核准管理的项目；是否按照备案的建设地点、建设规模、建设内容进行建设；是否属于产业政策禁止投资建设的项目。

已开工备案项目未如实、及时报送建设实施基本信息的，备案机关应当责令项目单位予以纠正；项目建设与备案信息不符的，备案机关应当责令限期改正；对于项目建设内容属于产业政策禁止投资建设的，备案机关应当依法责令停止建设或者责令停产并恢复原状，并依法处以罚款。

对于已核准项目的监管，核准机关要对其已核准的项目进行监管，包括，是否通过全国投资项目在线审批监管平台，如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息；需要变更已核准建设地点或对已核准建设规模内容等作较大变更的，是否按规定办理变更手续。

同时，需要延期开工建设的，是否按规定办理延期开工建设手续；是否按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设等。

核准机关对其核准的项目，应当在项目开工后至少开展一次现场核查。已开工核准项目未如实、及时报送建设实施基本信息的，核准机关应当责令项目单位予以纠正；项目未按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设的，核准机关应当依法责令停止建设或者责令停产，并依法处以罚款。

办法并明确，各级发展改革部门对项目实施分级分类监督管理，对已经取得核准批复文件的项目，由核准机关实施监督管理；对已经备案的项目，由备案机关实施监督管理。对项目是否依法取得核准批复文件或者办理备案手续，由项目所在地县级以上地方发展改革部门实施监督管理。（完）

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