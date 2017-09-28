中国经济：健全进出口商品预警监管，完善风险预警和快速反应体系--国务院

路透北京9月28日 - 中国国务院称，要力争在“十三五”（2016-2020年）期间，通过完善质量安全风险预警监管体系，建立全国数据集成的风险信息平台、权威的风险评估中心、畅通的风险信息交流共享渠道、高效的风险预警和快速反应机制，建立健全进出口商品质量安全监管制度。

国务院周三稍晚发布关于完善进出口商品质量安全风险预警和快速反应监管体系，切实保护消费者权益的意见称，强调注重改革的系统性、制度设计的整体性、质量监管的协同性。

新华社报导援引专家表示，作为进出口商品质量安全监管工作的全局性、顶层性规划设计，该意见将为实现进出口商品质量安全监管的目标任务提供保障。

当前，中国对外贸易体量巨大，外贸结构调整滞后等深层次矛盾长期积累，质量安全风险防控形势严峻，而政府对微观贸易行为的干预仍然过多，进口环节制度性交易成本依然较高，是束缚对外贸易活力的重要障碍。

国家质检总局相关负责人表示，该意见对风险监测、评估、预警、处置四个核心环节和风险管理结果应用进行了一系列部署，对政府部门改革提出了更高、更明确的要求；并将通过执法监管、行业管理、刑事司法之间的有效衔接，提高监管穿透力，让质量安全违法行为付出高昂代价。

“政府部门应由‘质量检验员’向‘质量监管者’转变，”该负责人说，打造宽松便利的贸易格局，关键是要正确处理质量安全和发展的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，理顺政府和市场的关系，减少政府对微观经济的直接干预。（完）

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