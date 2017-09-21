中国经济：全国实际划定永久基本农田15.5亿亩，将研究动态监管系统--国土部

路透北京9月21日 - 中国国土部和农业部周三称，历时两年的全国永久基本农田划定工作目前已总体完成，全国落实保护面积15.50亿亩，超过《全国土地利用总体规划纲要（2006-2020年）调整方案》确定的15.46亿亩保护任务目标，有划定任务的2,887个县级行政区全部落到实地地块。

国土资源部网站新闻稿指出，下一步，中国将加快集成和应用，研究建立全国永久基本农田动态监管系统，完善永久基本农田数据库更新标准与规范，指导各省（区、市）国土资源主管部门对永久基本农田占用、补划等情况进行动态监管，实现全国永久基本农田变化信息的及时汇集和动态管理。

“从城市周边划实、落细入手，再推进到城市周边以外区域划足、补齐，有效解决了以往“划远不划近、划劣不划优”等问题，将保护任务在全域范围内逐个图斑比对落实到实地地块。”新闻稿称。

数据显示，从城市周边看，共划定9,740万亩，其中新划入3,135万亩，城市周边平均保护比例由45%上升到60%，做到了优质耕地应划尽划。

下一步，将加快集成和应用。做好已通过复核的划定成果集成，将永久基本农田数据库及时纳入国土资源遥感监测“一张图”和综合监管平台，纳入正在建设的“智慧耕地”管理信息系统，作为土地审批、卫片执法、土地督察的重要依据。

新闻稿称，中国还要加强和完善对永久基本农田管控性、建设性和激励约束性保护政策，严格落实永久基本农田保护责任，建立健全“划、建、管、护、补”长效机制，将永久基本农田保护情况纳入省级政府耕地保护责任目标考核和领导干部自然资源资产离任审计，做到“管得住”、“建得好”、“守得牢”。（完）

更多细节，请点选国土部网站 here (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)