中国经济：减税是税改方向，但应选择有中国特色的减税道路--金融时报

路透北京12月6日 - 美国日前通过税改法案引起广泛关注。中国金融时报周三援引专家观点称，中国税改肯定是减税的改革，但不可能也没必要复制西方国家的模式，而应当基于自身实际情况选择有中国特色的减税道路。

文章并指出，中国税制与美国不同，美国是以直接税为主，而中国以间接税为主；因此，美国降低企业所得税，中国则应在间接税上作预案。

“下一步我国的税改肯定是一个减税的改革，是为了让市场在资源配置中起决定性作用，促进全国统一市场的形成，形成公平的竞争环境。”中国财政科学研究院院长刘尚希称。

国家行政学院经济学部教授冯俏彬表示，中国直接税与间接税之比一般在40比60，美国则为75比25，英国为65比35。而且，多年来中国税收占全部政府收入的比重仅在50%左右，另有50%左右的政府收入来自于税外各类收费，而美国税收占政府收入的比重一般在90%以上。

“我国减税不可能也没必要复制西方国家的模式，而应当基于自身的实际情况，选择有中国特色的减税道路。”冯俏彬称。

交通银行金融研究中心高级研究员刘学智认为，当前中国国经济正处于转型期，财政收支压力加大，骤然大幅度调整主要税率肯定会影响财政政策的调节功能。因而税改需要做好前期调研预判，要起到降低税费、促进经济发展、提升税基的作用，即便税率下降，如果税基明显扩大，税收额可能不降反升。

“我国应该逐渐降低宏观税负，需要明确的是，我国税改的出发点应根据我国自身情况开展改革，而不是为了应对美国减税而被动实施。”刘学智称。

他并谈到，企业对外投资是多方面因素考量后的商业行为，而非税收一个方面；大量在华外资企业更多地是看重中国广大的市场和各方面要素优势，中美经济结构互补性很强，单纯的减税对中国外资回流美国的影响是有限的。

中国国家税务总局最新数据显示，2016年5月至2017年9月，全面推开营改增试点累计减税10,639亿元，其中，今年1-9月减税5,750亿元。（完） (发稿 马蓉；审校 林高丽)