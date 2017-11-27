中国经济：到2025年基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系--国务院

路透北京11月27日 - 中国国务院近日发文要求，到2025年，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系，覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成，工业互联网标识解析体系不断健全并规模化推广，形成3-5个达到国际水准的工业互联网平台。

中国政府网刊登的国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见指出，要基本建立起较为完备可靠的工业互联网安全保障体系。同时产业体系要较为健全，掌握关键核心技术，供给能力显著增强，形成一批具有国际竞争力的龙头企业。

“在2018-2020年三年起步阶段，初步建成低时延、高可靠、广覆盖的工业互联网网络基础设施，初步构建工业互联网标识解析体系，初步形成各有侧重、协同集聚发展的工业互联网平台体系，初步建立工业互联网安全保障体系。”国务院要求。

国务院提出，要加大工业转型升级资金对工业互联网发展的支持力度，重点支持网络体系、平台体系、安全体系能力建设。鼓励有条件的地方通过设立工业互联网专项资金、建立风险补偿基金等方式，支持本地工业互联网集聚发展。

另外，还要支持符合条件的工业互联网企业在境内外各层次资本市场开展股权融资，积极推动项目收益债、可转债、企业债、公司债等在工业互联网领域的应用，引导各类投资基金等向工业互联网领域倾斜。

国务院还提出，将完善银企对接机制，为工业互联网技术、业务和应用创新提供贷款服务；鼓励银行业金融机构创新信贷产品，在依法合规、风险可控、商业可持续的前提下，探索开发数据资产等质押贷款业务。

国务院并鼓励符合条件的企业集团设立财务公司，为集团下属工业互联网企业提供财务管理服务，加强资金集约化管理，提高资金使用效率，降低资金成本。拓展针对性保险服务，支持保险公司根据工业互联网需求开发相应的保险产品。

国务院此前召开常务会议，决定加快建设和发展工业互联网有利于推动实体经济转型升级，要放宽准入限制，扩大市场主体平等进入范围；通过财税政策支持，鼓励企业开展债券、股权融资和社会资金投入，促进“互联网+先进制造业”发展。（完）

浏览指导意见全文，点选中国政府网 here (发稿 张晓翀；审校 乔艳红)