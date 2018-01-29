中国经济：到2025年布局建设一批国家农业高新技术产业示范区--国务院

路透北京1月29日 - 中国国务院办公厅最新发布指导意见，提出到2025年，布局建设一批国家农业高新技术产业示范区，打造具有国际影响力的现代农业创新高地、人才高地、产业高地；鼓励社会资本在示范区所在县域使用自有资金参与投资组建村镇银行等农村金融机构。

中国政府网周一刊登“国务院办公厅关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见”，拟探索农业创新驱动发展路径，显著提高示范区土地产出率、劳动生产率和绿色发展水平；坚持一区一主题，依靠科技创新，着力解决制约农业发展的突出问题，形成可复制、可推广的模式，提升农业可持续发展水平。

意见布置重点任务称，培育创新主体，研究制定农业创新型企业评价标准，培育一批研发投入大、技术水平高、综合效益好的农业创新型企业；做强主导产业，按照一区一主导产业的定位，加大高新技术研发和推广应用力度，着力提升主导产业技术创新水平，打造具有竞争优势的农业高新技术产业集群。

还将推进农村一二三产业融合发展，加快转变农业发展方式，积极探索农民分享二三产业增值收益的机制，促进农民增收致富，增强农民的获得感；坚持绿色发展理念，发展循环生态农业，推进农业资源高效利用，打造水体洁净、空气清新、土壤安全的绿色环境。

在国际合作上，结合“一带一路”建设和农业“走出去”，统筹利用国际国内两个市场、两种资源，提升示范区国际化水平。

政策方面，中央财政通过现有资金和政策渠道，支持公共服务平台建设、农业高新技术企业孵化、成果转移转化等，推动农业高新技术产业发展。

综合采取多种方式引导社会资本和地方政府在现行政策框架下设立现代农业领域创业投资基金，支持农业科技成果在示范区转化落地；通过政府和社会资本合作（PPP）等模式，吸引社会资本向示范区集聚，支持示范区基础设施建设；鼓励社会资本在示范区所在县域使用自有资金参与投资组建村镇银行等农村金融机构。

同时，落实土地利用政策。坚持依法供地，在示范区内严禁房地产开发，合理、集约、高效利用土地资源。在土地利用年度计划中，优先安排农业高新技术企业和产业发展用地，明确“规划建设用地”和“科研试验、示范农业用地（不改变土地使用性质）”的具体面积和四至范围（以界址点坐标控制）。 （完）

浏览该意见原文，点选链接： here (发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)