中国经济：加强中国和东盟经贸合作，扩大本币结算规模--李克强

路透北京11月14日 - 中国国务院总理李克强最新表示，中国和东盟要进一步拉紧经贸合作纽带，促进区域贸易和投资自由化便利化，扩大本币结算规模，推动本币债券市场发展。中国还将设立100亿元等值人民币的中国-东盟银联体专项贷款，支持双方合作项目。

新华社周一晚间援引李克强出席第20次中国-东盟领导人会议时的讲话称，中方不追求贸易顺差，愿从东盟国家进口更多优势产品；希望所有东盟国家尽快批准中国-东盟自贸区升级议定书，愿与东盟方早日完成“特定产品原产地规则”谈判。

他称，过去五年，中国经济年均增速超过7%，对世界经济增长的贡献率达到30%，也助力了东盟国家的经济发展。中国自东盟进口累计超过1万亿美元，对东盟累计直接投资达360亿美元，是东盟国家重要的出口目的地和投资来源地。

“目前中国经济已转向高质量发展阶段，新动能加快成长，经济活力旺、韧性强、潜力大，将长期持续健康发展。”李克强说。

他指出，中国有13多亿人口，居民收入稳步增加，中等收入群体不断扩大，消费日益多样化，是世界最具成长性的大市场。中国已成为对外投资大国，外汇储备充裕，越来越多的企业有意愿有能力走出去。这些都为扩大中国-东盟经贸合作带来新机遇，为共同发展增添新动力。

“中方愿同东盟国家一道，积极推进区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判，进一步促进区域贸易和投资自由化便利化，为建设东亚经济共同体奠定基础。”

在人民币国际化进程中，李克强称中国愿在金融领域与东盟国家开展力度更大的合作，扩大本币结算规模，推动本币债券市场发展，促进本币在区域投资和贸易中的使用。中方将设立100亿元等值人民币的中国－东盟银联体专项贷款，支持双方合作项目。

此外，中国拥有大量优势产能和性价比高的装备，符合东盟国家发展需求。中方愿与东盟国家一道，推动一批国际产能合作重大项目落地，打造融合度更深、带动力更强、受益面更广的产业链、价值链、物流链。

谈及南海问题，李克强强调，南海和平稳定与地区国家的发展繁荣休戚相关。南海安宁了，地区国家是最大受益者；南海搞乱了，地区国家则是最大受害者。

他称，中国绝大多数贸易往来通过南海，中国最希望南海保持和平稳定。中方致力于维护南海和平稳定的目标不会改变，致力于同直接当事国通过协商谈判和平解决领土和海洋权益争议的政策主张不会改变。

中方倡议此次会议正式宣布启动“南海行为准则”下一步案文磋商。希望通过“准则”磋商，增进各方相互了解与信任，争取在协商一致基础上早日达成“准则”，使之成为维护南海和平的“稳定器”。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)