中国经济：加快推进煤炭优质产能释放，提高油气供应保障能力--发改委

路透北京9月21日 - 中国发改委称，近期要密切关注国内外经济和上下游行业变化对煤电油气运供需关系的影响，将加快推进煤炭优质产能释放，提高油品天然气供应保障能力，以保障十九大召开前后煤电油气运稳定供应。

发改委网站周四刊登关于做好煤电油气运保障工作的通知指出，不得以简单停产方式开展或应对执法检查，重点产煤地区要认真落实保供责任；严格落实增减挂钩、减量置换要求，并加快办理建设项目核准手续；对已核准项目，要积极协调加快办理采矿许可、土地使用、环评等后续手续，已建成项目要及时开展联合试运转和竣工验收等工作；对部分符合条件的优质产能煤矿重新核定生产能力。

通知称，提高油品天然气供应保障能力方面，保持合理库存水平，满足不同品种牌号油品需求，优先保证高速公路、中心城区等重点用油需求；要及早采取增产、增加进口、减少自用等措施增加天然气资源供应。

电力稳发稳供方面，发电企业要提前做好燃料采购、运力衔接和储存，充分发挥北京、广州电力交易平台作用，积极开展发电权交易，实现清洁能源机组与火电机组间利益调节，鼓励同一集团内跨省区发电权交易；再加快认定一批调峰机组，提高火电机组参与调峰积极性；鼓励清洁能源机组与煤电机组、自备电厂开展发电权交易，引导参与调峰。

通知指出，要针对重点领域、关键环节，研究制定发生事故灾难、出现极端天气等特殊情况下的应急预案，包括科学制定成品油、天然气应急保供预案，采取必要的需求侧管理措施，科学确定减停供次序，确保十九大期间重点地区、重点场所、重大活动成品油和天然气的稳定供应。

此外，要开展煤电油气运领域失信问题专项治理，推进落实联合惩戒合作备忘录，对严重失信的市场主体实施联合惩戒。并积极建立相关市场主体信用记录，纳入统一的信用信息平台，引入第三方征信机构对市场主体开展信用评价。（完）

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