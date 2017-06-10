中国经济：北京加快建设城市副中心，今年安排255项重大工程--新华

路透上海6月10日 - 新华社周五晚间报导称，北京正加快建设城市副中心，今年共安排255项重大工程项目；目前，城市副中心总体设计和六个重点地区详细设计已通过专家评审。

报导引述北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正介绍，截至4月底，新开工27项，在施工达140项，占总数的55%，完成投资163.5亿元人民币。其中行政办公区一期工程加紧建设，有望年底四大市级机关和相关市属行政部门率先启动搬迁。

“北京城市副中心行政办公区的6平方公里范围的规划设计已经完成。”北京市规划国土委总规划师施卫良称，“我们正推进片区的详细规划工作。按照把每一寸土地都规划得清清楚楚的要求，开展设计导则编制工作，对建设地块进行统一管控。”

据其介绍，通州的总体规划也是从去年开始测算的，范围包括面积155平方公里的城市副中心地区，还有外围的乡镇区域。这个过程中，主要是集中力量抓好外围特色小城镇的定位和规划研究，包括跟副中心、周边城市、北京城市区域的统筹协调，避免中心城建设过程当中出现“摊大饼”等“城市病”问题。

中共中央政治局去年5月召开会议，研究部署规划建设北京城市副中心，进一步推动京津冀协同发展。会议指出，建设北京城市副中心，不仅是调整北京空间格局、治理大城市病、拓展发展新空间的需要，也是推动京津冀协同发展、探索人口经济密集地区优化开发模式的需要。（完） (发稿 张喜良; 审校 乔艳红)