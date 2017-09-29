中国经济：北京市总体规划多规合一突出减量发展，具示范效应--人民日报

路透北京9月29日 - 人民日报周五发布时评称，北京市新总体规划实现多规合一，突出减量发展、绿色发展，对治理“大城市病”作出了系统安排，还加大了对历史文化遗产的保护力度，对中国未来的城市发展具有示范意义。

与前几次规划不同，这次第七版北京总规的制定，是在中共中央总书记习近平亲自指导下完成的，经中央政治局审议，北京市委为贯彻中央意见，先后开了两次全会。首都规划属于中央事权，成为一个明确的指导思想。

“此次出台的北京市新总规，其规权威性和战略引领、对建设和管理的刚性约束、执行的监督考核问责都可圈可点，对中国未来的城市发展具有多方面的示范意义。”时评称。

时评并称，北京新总规的制定，实现多规合一，体现规划理念之变：以城市总体规划为统领，统筹各级各项规划，实现底图叠合、指标统合、政策整合，划定了人口总量上限、生态控制线和城市开发边界三条红线，形成了一本规划，一张蓝图。

其次，突出减量发展、绿色发展，体现发展理念之变：明确了首都人口和建筑规模双控制的目标，在现在的基础上，逐年压缩城乡建设用地，减少总量将达100平方公里左右，体现了率先实现城市发展转型的决心和魄力。同时，对治理“大城市病”作出了系统安排，推动形成绿色发展方式和生活方式。

此外，还加大了对历史文化遗产的保护力度，很好地体现了对城市生命体的尊重，凸显了对历史文化遗产的保护理念之变。

“此次北京新总规单列章节，建立实施监督考核问责制度，实行一年一体检、五年一评估的常态化城市体检评估考核机制，健全信息公开，维护规划的严肃性和权威性，有了切实的制度保障。”时评称。

中国国务院周三批复“北京城市总体规划（2016年—2035年）”提出，到2020年北京常住人口规模控制在2,300万人以内，以后长期稳定在这一水平；同时做好历史文化名城保护和城市特色风貌塑造，加强老城和“三山五园”整体保护，老城不能再拆，通过腾退、恢复性修建，做到应保尽保。（完） (发稿 许菁；审校 宿泱韫/曾祥进)