中国经济：去年共核准企业债券8,359亿元，将鼓励更多优质企业发债--发改委

路透北京1月22日 - 中国国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人严鹏程周一称，2017年国家发改委共核准企业债券384支8,359.4亿元人民币，较2016年增长了4%；截至2017年底，企业债券存量4.9万亿元，相关企业债券违约支数和规模均处于公司信用类债券最低水平。

严鹏程在发改委新闻发布会上表示，未来将鼓励更多符合条件的优质企业发行企业债券融资，进一步增强企业债券服务实体经济的能力；同时，2018年也将扎实推进风险防范工作，提前做好企业债券风险的摸底排查，并不断完善本息兑付联动机制，对于已违约的债券通过推进企业重组等方式进行风险处置。

“我们将把更多优质发行主体纳入企业债券发行范围，这是从根本上防范风险的有效手段，在防控债券违约风险的同时，也有利于防范化解地方政府债务风险。”严鹏程称。

据其介绍，发改委近期核准中国中信集团有限公司发行企业债券300亿元，主要用于制造业、资源能源、环保、工程承包、通讯等符合国家产业政策领域的项目；核准中国邮政集团公司发行企业债券300亿元，主要用于普遍服务、服务民生、服务“三农”、信息化建设、陆运及航运网络建设、国际物流及海外仓储建设等符合国家产业政策领域的项目。

“根据这两家央企集团业务发展模式，在偿债保障措施完善的前提下，将债券募集资金用途环节的审核从‘事前审核’转变为‘加强事中事后监管’，支持其募集资金灵活使用，进一步提高资金使用效率。”严鹏程称。

中国国家发展改革委上月发布通知称，总体来看2018年公司信用类债券整体兑付压力仍然较大，债券市场信用风险形势仍然严峻；并要求各地抓紧建立企业债券管理数据库，同时启动开展2018年度企业债券本息兑付风险排查工作。

对于2017年中国经济的运行增长好于预期，严鹏程指出，经济结构调整效应正在持续显现、新旧动能转换正在持续加快、市场主体活力正在持续释放和宏观调控正在持续完善四个方面的积极变化，促成了2017年高含金量的增长6.9%。

“展望今后，2018年中国经济延续稳中向好态势是有条件有信心的。”严鹏程表示，同时要清醒看到，当前国际环境仍然错综复杂，国内发展不平衡不充分的一些突出问题还有待解决，宏观经济提质增效、持续发展任重道远，仍需付出艰苦努力。

中国经济增速在经历了连续六年放缓后首度出现回升，2017年全年增长6.9%平稳收官；在投资和消费保持相对平稳之际，这主要得益于外贸带来的正增长。分析人士认为，在供给侧改革、环保、金融去杠杆等因素制约下，中国经济仍有反弹，表明当前实体经济的确称得上“稳中向好”，新动能对经济增长的贡献在进一步增加。（完）

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