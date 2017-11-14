中国经济：双11刷新纪录，折射消费者对于消费升级的迫切需求--人民日报

路透北京11月14日 - 刚过去的“双11”总成交额刷新纪录，人民日报周二发表时评称，从最初的5,000多万元到如今的数千亿元规模，连年快速攀升的数据，反映了中国消费市场的平稳较快增长，更折射出国内消费者对于消费升级的迫切需求。

人民时评指出，各国发展经验表明，人均GDP超过8,000美元后，消费需求会更多从商品层面转到服务层面，许多发达国家在达到这一水平后，用于消费的支出能达到5,000美元左右，而目前中国在同等水平下的消费支出约为4,200美元，仍有很大发展空间。

“注重量的满足转向追求质的提升、有形物质商品转向更多服务型产品，中国消费的‘双重转变’呼啸而来。”时评指出，弥补供给和需求层面的“短板”，将成为未来满足消费升级、保持中国消费稳定增长的关键。

从供给层面看，满足中国多样性日益增长的消费需求仍有很大提升空间。仅看旅游市场，近10年来，中国境外消费每年增长率均达到两位数，出境游与入境游持续形成“消费逆差”。消费产品和服务的供给，还是无法有效满足国内消费升级的需求。

不仅如此，在降低物流成本上仍有空间，造假售假、消费者个人信息泄露等问题依然未得到根本性解决。这都是消费领域供给侧结构性改革需要解决的难点。 从需求层面看，居民的收入水平、区域发展失衡以及城乡差距等问题，在客观上制约了消费潜力的进一步释放。《2017年中国电子商务半年报》指出，粤、浙、沪、苏、京、闽六地的网络零售额之和约占全国网络零售总额的80%。

只要进一步加大农村宽带网和基站建设、打造智慧的物流体系和便捷的冷链运输、推动线上线下的低成本融合、填平城乡之间电子商务的数字鸿沟，农村市场特别是农村电子商务，这部分巨量“沉睡的消费”一定会被唤醒。 时评称，新时代中国社会主要矛盾反映在消费领域，就表现为供给的产品质量、技术研发和创新能力还落后于国内消费升级的需要。

人民对美好生活的需要时不我待，丰富国内消费选择，引导境外消费回流，优化消费结构、推动消费升级，从而满足人民群众个性化、多元化、差异化消费需求，才能更好体现以人民为中心的发展思想。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)