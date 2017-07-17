中国经济：发改委制定环保产业指导意见，拟建500亿绿色发展基金--专家

路透上海7月17日 - 中国证券报周一引述环境商会副会长兼首席环境政策专家骆建华透露，国家发改委正在制定环保产业的指导意见，准备建立国家绿色发展引导基金，规模大概在500亿元人民币。

他是在该商会主办的中国环保产业高峰论坛上做出上述表示的。同场的环保部副部长黄润秋则表示，将推动实施一批环境基础设施的建设，推动工业污染治理和环境综合整治等公共项目，建立以绿色生产、绿色采购和绿色消费为重点的绿色供应链环境管理体系。

黄润秋称，下一步环保部将推动实施一批环境基础设施的建设，如工业污染治理，环境综合整治等公共项目，建立完善的投融资平台，推动多元治理模式，主动引导社会各界参与污染治理。

同时，推动中央财政专项资金、开发性金融资金、中央拨付的各类环保资金优先支持环境保护政府和社会资本合作(PPP)项目的实施。

报导并援引住建部城建司副司长章林伟表示，全国城市市政基础设施“十三五”规划，涉及12项重点任务和重点工程，投资额约14.2万亿元。其中城市供水安全保障投资3,650亿元；城市黑臭水体治理工程涉及逾7,000亿元投资；海绵城市建设投资近4,300多亿元。

在城市垃圾收集、处理方面，涉及投资3,900多亿元；城市生态修复，主要针对城市的废旧土地，山体、水体修复，投资金额近1,500亿元。智慧城市建设方面，涉及投资1,500亿元。

2016年8月，央行等多部委联合下发《关于构建绿色金融体系的指导意见》。内容包括发展绿色信贷；推动证券市场支持绿色投资；设立绿色发展基金，通过PPP模式动员社会资本；发展绿色保险；完善环境权益交易市场等。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)