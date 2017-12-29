中国经济：发改委发布政府定价收费清单，中央定价项目减62%地方减48%

路透北京12月29日 - 中国国家发展改革委周五发布全国政府定价的经营服务性收费目录清单，其中，中央定价收费项目由13项减少至五项，减少62%；地方定价收费项目平均每省由25项减少至13项，减少48%。

发改委网站新闻稿称，下一步，将对目录清单实行动态化管理，根据形势发展变化及时调整清单。同时，将持续保持对违规收费的高压态势，大力查处涉企违规收费投诉举报，公开曝光典型案件，营造清理规范涉企经营服务性收费的良好环境，从源头上防范乱收费，决不让已“瘦身”的制度性交易成本反弹。

目录清单包括了政府定价管理的所有经营服务性收费项目，实现了一张清单全覆盖。其中，中央定价项目共五项，包括商业银行基础服务收费和银行卡刷卡手续费，民航垄断环节服务收费，沿海、长江主要港口及其他所有对外开放港口服务收费，征信服务收费，电信网和互联网网间结算价格。

地方定价项目平均每省约13项，主要集中在车辆通行费、机动车停放服务收费、危险废弃物处置收费、公用事业经营单位提供的具有行业或技术垄断的且与主营业务相关的服务收费等。

此外，还有个别省份对少数具有地域性特征的项目实行政府定价管理，如矿山应急救援服务费、政府投资兴办的边贸交易场所及设施交易服务收费等。同时，目录清单逐项列明了所有收费的项目性质、收费文件依据、定价部门和行业主管部门等信息，便于群众查询、使用和监督。（完）

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here (发稿 沈燕; 审校 张喜良)