中国经济：发改委同意新建南昌经景德镇至黄山铁路，总投资485.7亿元

路透北京1月4日 - 中国国家发改委周四发布关于新建南昌经景德镇至黄山铁路可行性研究报告的批复，项目估算总投资485.7亿元人民币，其中工程投资456.9亿元，动车组购置费28.8亿元，由中国铁路总公司和江西省、安徽省政府共同筹资建设。

发改委网站公告称，为深入实施长江经济带发展战略，完善区域路网布局，促进沿线地区经济社会发展，同意新建南昌经景德镇至黄山铁路。江西省境内段由九景衢铁路江西公司作为项目法人，安徽省境内段由中国铁路总公司和安徽省政府负责组建合资公司，承担项目建设和运营管理。

该项目资本金占总投资的50%，计242.9亿元。其中，铁路总公司出资87.2亿元，由企业自筹解决；江西省出资115.6亿元（含征地拆迁费用约56.1亿元），由省级财政、省铁路投资集团公司和沿线地市财政出资解决；安徽省出资40.1亿元（含征地拆迁费用约12.3亿元），由安徽省铁路建设投资基金和沿线地市财政出资解决。

公告显示，新建昌景黄铁路起自江西省南昌市南昌东站，经上饶市、景德镇市，安徽省黄山市，终至黄山北站，正线全长约286公里，设站9座，预留乐平设站条件。同步新建南昌枢纽联络线约29.1公里以及南昌枢纽、景德镇地区、黄山地区相关配套工程等。规划远景年输送能力为单向4,000万人/年。

发改委此前发布铁路“十三五”规划称，到2020年，在路网建设方面全国铁路营业里程达到15万公里，高速铁路3万公里，并将高速铁路扩展成网；中西部路网规模继续扩大，达到9万公里，城际和市域铁路规模达到2,000公里。（完）

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