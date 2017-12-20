中国经济：发改委核准陕西榆神煤矿和山西谭坪煤矿项目，总投资124亿元

路透北京12月20日 - 中国国家发展改革委员会批复陕西榆神矿区小保当二号煤矿项目和山西乡宁矿区谭坪煤矿及选煤厂一期工程项目，总投资分别为71.92亿元人民币和51.63亿元（不含矿业权费用）。

其中榆神矿区小保当二号煤矿项目煤矿建设规模1,300万吨/年，初期投产规模800万吨/年。资本金21.58亿元，占总投资的30%，由项目单位以企业自有资金出资；资本金以外的50.34亿元，申请银行贷款解决。初期规模投产时总投资65.91亿元。

上述两项目分别为推进陕北和晋中大型煤炭基地建设，保障能源稳定供应，优化煤炭产业结构，解决资源枯竭煤矿生产接续、人员转移安置问题，同意实施的煤炭产能减量置换。

发改委并要求，榆神煤矿项目按800万吨/年进行煤矿产能登记公告，不得超能力生产；后期建设手续和调整投产规模，落实产能置换要求后按有关规定办理。项目移交生产后五年内不得通过生产能力核定扩大生产规模。

项目建设要认真落实环境保护措施，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度；要进一步优化设计，提高煤炭资源回收率，加强矿井水、煤矸石等资源综合利用。

谭坪煤矿一期工程建设规模400万吨/年，配套建设选煤厂。资本金15.73亿元，占总投资的30.5%，由项目单位以企业自有资金出资；资本金以外的35.9亿元，申请银行贷款解决。（完）

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here (发稿 沈燕; 审校 张喜良)